Tropea, la Ztl sarà presto estesa anche a Marina Vescovado

Da via Marina Vescovado non si potrà più risalire verso il centro abitato. Queste sono le future disposizioni proposte dal comandante della Polizia municipale Domenico Papalia e recentemente approvate dalla Giunta comunale. «La modifica dei sensi di marcia – ci ha fatto sapere il comandante Papalia – ci è apparsa l’unica soluzione valida da adottare per evitare che tutto il traffico, nelle ore di punta e nei periodi di maggiore affluenza turistica, si concentri verso il centro storico arrivando a congestionare la viabilità cittadina». A breve quindi la telecamera posta all’incrocio di via Marina Vescovado con il villaggio “Le Roccette”, in uso ora solo come dispositivo di sorveglianza, diverrà un nuovo varco per la Zona a traffico limitato. [Continua in basso]

L’estensione della Ztl anche in quel punto, per cui è stata richiesta l’autorizzazione al Ministero delle infrastrutture per l’istallazione e l’esercizio degli impianti elettronici di controllo degli accessi, diverrà effettivo prima della stagione estiva «così da alleggerire di molto il traffico veicolare anche sul percorso stesso di via Marina Vescovado – ha sottolineato Papalia -. Così facendo i veicoli che dovranno raggiungere la marina potranno percorrere in discesa il tratto di strada modellato da tornanti a gomito, senza più il rischio di rimanere incastrati nei punti più critici per scarsa visibilità e poco spazio». Quanto sta per entrare in vigore era già stato fiutato nell’aria da diversi cittadini, proprio durante il ripristino parziale del muretto a sostegno del tornante verso il mulino. Una variazione della circolazione che da tempo in molti auspicavano, proprio per scongiurare i continui blocchi del traffico. «Per il momento – ha infine aggiunto il comandante Papalia – la regolamentazione del traffico sta avvenendo manualmente con l’ausilio dei Vigili urbani e, solo il sabato e la domenica, dalle ore 16 in poi abbiamo deciso di attivare il divieto di transito in salita dalla marina verso il centro, così da decongestionare anche l’accesso pedonale al corso Vittorio Emanuele».

