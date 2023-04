Pizzo, rilevatore di velocità sulla Ss 18 per limitare la velocità degli automobilisti

E’ tra le arterie stradali del territorio provinciale che maggiormente desta preoccupazione. Stiamo parlando della Ss 18, in via Nazionale a Pizzo, dove il traffico automobilistico oltre a essere intenso viaggia a ritmi tutt’altro che lenti. Motivo, questo, che ha indotto il sindaco della cittadina costiera, Sergio Pititto, a intervenire per limitare il più possibile la velocità adottata da diversi conducenti di mezzi di trasporto. Da oggi, infatti, è attivo il servizio di rilevazione della velocità in modalità dinamica e/o stazionaria in via Nazionale, sul tratto del territorio del Comune di Pizzo. [Continua in basso]

Sergio Pititto

Il servizio di rilevazione avverrà attraverso l’utilizzo dello “Scout speed”, un nuovo sistema di rilevazione della velocità (e non solo) mobile, montato sulle auto dei vigili urbani o della polizia stradale. E’ l’ultimo modello di autovelox, che è in grado di riprendere la velocità delle auto sia da fermo che in movimento, anche se la vettura è nell’altro senso di marcia. Le forze dell’ordine sono dotate di un monitor touch screen sulla vettura, in cui selezionano il limite di velocità e il sistema rileva tutte le auto, sia nel senso di marcia che in quello contrario, scattando l’immagine della targa e segnalando il luogo dove è stata scattata. Via Nazionale necessita di maggiore sicurezza e il primo cittadino punta a garantirla “si raccomanda di mantenere i limiti segnalati in quanto il loro superamento comporterà l’irrogazione di multe, decurtazione di punti sulla patenta e, nei casi più gravi, il ritiro della patente”. Si affida al senso civico degli automobilisti, Pititto il quale, al contempo, punta alle sanzioni per i trasgressori.

