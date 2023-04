Pizzo, istituita area pedonale temporanea sulle principali vie del centro

Un’area pedonale temporanea nel cuore di Pizzo Calabro. È stata istituita nei giorni scorsi con un’ordinanza del Comando di polizia locale e riguarda via San Francesco, piazzetta Garibaldi e corso Garibaldi. Il provvedimento resterà in vigore fino al prossimo 25 giugno nei soli giorni di sabato, domenica e festivi dalle ore 14:30 alle 23. Una decisione con la quale si punta a garantire la sicurezza dei residenti e il transito dei pedoni nonché a incentivare le attività presenti in quelle che sono le vie più frequentate dai turisti e dai visitatori nella cittadina napitina. Durante il periodo e l’orario di vigenza è previsto il divieto di transito e sosta, ad eccezione dei veicoli (nel senso attualmente consentito) autorizzati, dei velocipedi, dei veicoli al servizio di disabili, dei veicoli di emergenza o impiegati in servizi di pubblica utilità, delle auto di medici o mezzi comunali. L’eccezione vale, naturalmente, anche per i mezzi di chi ha un parcheggio permanente nelle suddette vie.

