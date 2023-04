Riscossione dei tributi a Vibo, disagi continui e Soget nel “mirino” di cittadini e consiglieri comunali

Disagi a non finire a Vibo Valentia per via delle “bollette pazze” che da tempo vengono recapitate ai cittadini dalla Soget, la società esterna incaricata dal Comune di riscuotere i tributi relativi ad acqua, rifiuti ed Imu. Non si contano più le segnalazioni da parte degli utenti che lamentano errori su errori negli importi delle bollette e, quindi, lunghe file negli uffici della Soget da parte dei malcapitati cittadini.



La Soget – società di Pescara – si è aggiudicata l’appalto del Comune di Vibo per la riscossione dei tributi per la cifra di un milione e 700 mila euro per cinque anni. Si tratta di un servizio pubblico, che si mantiene grazie ai contribuenti, ma che sta presentando diverse criticità: locali angusti in via Gagliardi con lunghe code di cittadini che spesso iniziano sin dalla strada, mancanza di interlocutori capaci di risolvere problematiche complesse, pochi dipendenti nonostante un ulteriore compenso del 13% che la Soget incassa sulle somme effettivamente riscosse. A nulla sono servite sinora neppure le proteste di alcuni consiglieri comunali – sia di minoranza che di maggioranza – per “raddirizzare” una situazione che sembra essere decisamente sfuggita di mano a “Palazzo Luigi Razza”. A tutto ciò si aggiunge che i cittadini lamentano di non aver trovato alcun giovamento neppure dal numero telefonico messo a disposizione degli utenti dalla Soget per fornire risposte. Risposte che non arrivano, con il telefono che squilla a vuoto costringendo così gli utenti a recarsi nella sede di via Gagliardi. Una situazione insostenibile, tanto che alcuni consiglieri comunali hanno di recente proposto alla giunta di concedere ai cittadini almeno una dilazione dei pagamenti.

E pensare che l’esternalizzazione del servizio da parte del Comune – nelle intenzioni – avrebbe dovuto contribuire a rendere migliore e più puntuale l’attività di riscossione dei tributi, cosa che però non si è realizzata. Senza contare la mancata apertura di una postazione della Soget a Vibo Marina e la diffida inviata dall’amministrazione comunale nel dicembre scorso alla società affinchè rifaccia i calcoli dei tributi dovuti dai cittadini. Nello specifico, l’ufficio Tributi e Servizi finanziari del Comune ha accertato “come in molti casi siano state recapitate ai cittadini le fatture per il pagamento del saldo Tari 2022 senza che venisse applicato lo scomputo dell’eventuale acconto già versato”.

Sempre a dicembre la Soget si era inoltre impegnata: a implementare il servizio attraverso un aumento del proprio personale, dedicato al servizio, entro il mese di marzo; ad avviare l’attività di accertamento in materia di omessa dichiarazione Tari e di omessa dichiarazione Imu con particolare attenzione alle seconde case e alle aree edificabili; a predisporre una Carta dei servizi con l’indicazione dei tempi di attesa del contribuente allo sportello e i tempi di risposta alle varie istanze presentate dagli utenti; a predisporre un calendario dettagliato delle attività da svolgere nel 2023; a fornire al Comune una relazione

dettagliata delle attività svolte nell’anno 2022, con l’indicazione dell’andamento della riscossione.

Al termine dell’incontro del dicembre scorso, il sindaco Maria Limardo aveva quindi ringraziato la Soget, gli assessori e gli uffici del Comune “per l’impegno profuso e finalizzato a superare le problematiche emerse”, garantendo al cittadino servizi all’altezza delle aspettative. “La strada intrapresa è quella giusta” – aveva concluso il primo cittadino a dicembre – ma a giudicare dalle proteste di questi giorni, la situazione non sembra essere migliorata di molto rispetto alle criticità dello scorso anno.

