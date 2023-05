Tropea: il sindaco Macrì conferisce la cittadinanza onoraria al deputato Mangialavori

Il primo cittadino di Tropea, Giovanni Macrì, ha inteso ufficializzare il riconoscimento – già deliberato la scorsa estate – della cittadinanza onoraria al deputato vibonese Giuseppe Mangialavori, nonché coordinatore regionale di Forza Italia. Il sindaco Giovanni Macrì – anche lui di Forza Italia – ha definito Mangialavori “amico, ammiratore e convinto sostenitore del Principato”. Il deputato azzurro, dal canto suo – secondo quanto comunica l’agenzia di comunicazione Lenin Montesanto – ha colto l’occasione per sottolineare come “Tropea rappresenti un’esperienza virtuosa non soltanto dal punto di vista delle politiche turistiche di accoglienza e di marketing territoriale messe in campo negli ultimi anni, ma anche relativamente alla capacità di spesa, progettazione e conclusione delle opere ed infrastrutture destinatarie di importanti finanziamenti.

