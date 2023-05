Soriano, dalla Regione fondi per ristrutturare la Caserma dei Carabinieri

Il Comune di Soriano Calabro ha approvato il progetto esecutivo denominato “Manutenzione straordinaria ed adeguamento funzionale della Caserma dei Carabinieri”, per un importo complessivo di euro 100.000,00 che verrà finanziato interamente con fondi della Regione Calabria, Programma PAC Calabria 2007/2013. L’ente locale è proprietario dell’immobile adibito a Caserma dei Carabinieri sito in via Giovanni Falcone ed è utilizzato dalle Forze dell’Ordine in ragione di contratti di locazione stipulati tra il Comune e il Ministero degli Interni. Poiché “la locale Stazione dei Carabinieri svolge una importante funzione di controllo del territorio sia autonomamente che in collaborazione con le vicine Compagnie – spiegano dal Palazzo municipale – è interesse della Commissione Straordinaria, a fronte del rilevante ruolo sociale assunto per la comunità dall’Arma dei Carabinieri, ristrutturare l’immobile adibito a Caserma per ripristinare le funzioni della struttura e garantire una idonea fruizione dei locali sia del personale addetto che da parte degli utenti”. [Continua in basso]

Con deliberazione della Giunta Regionale sono state individuate le risorse per finanziarie, una

tantum e a titolo di contributo, una serie di interventi necessari alla rifunzionalizzazione degli

immobili, di proprietà comunale, destinate alle Forze di Polizia; queste risorse sono riferite ad interventi di manutenzione straordinaria a valere sul programma PAC Calabria 2007/2013. I medesimi interventi devono obbligatoriamente concludersi entro il 31 dicembre 2023. Il Comando della Legione Carabinieri “Calabria”, ha indicato per la Stazione ubicata presso il comune di Soriano Calabro una serie di interventi improcrastinabili e di adeguamento funzionale dell’immobile. La finalità dell’intervento è di mettere a disposizione del corpo militare dei Carabinieri un fabbricato adeguato dal punto di vista normativo ai dettami riguardanti l’efficientamento energetico degli edifici, alla messa in sicurezza degli impianti ed alla legislazione vigente in materia di abbattimento delle barriere architettoniche con il contestuale obiettivo di perseguire un miglioramento del confort ambientale abitativo e fruizione alle persone con impedita capacità motoria attraverso la realizzazione della rampa di ingresso e l’adeguamento del bagno ubicato al piano terra. Gli interventi in argomento dovranno essere realizzati entro il 31 dicembre 2023. Per l’esecuzione dell’opera l’importo complessivo della spesa di euro 100.000,00 sarà previsto su apposito Capitolo di Spesa del corrente esercizio finanziario, Bilancio Anno 2023, in corso di predisposizione, e che lo stesso importo sarà introitato dalla Regione Calabria su apposita Risorsa da istituire nel corrente esercizio finanziario, Bilancio Anno 2023, incorso di predisposizione.

