Tropea, motociclisti uniti ed eleganti per una giusta causa

Il 21 maggio per la seconda volta la città di Tropea aderisce al “The distinguished gentleman’s ride”, l’evento motociclistico globale di beneficenza che annualmente raccoglie fondi per la Movember Foundation che opera a livello mondiale per migliorare la qualità della vita degli uomini attraverso la ricerca sul cancro alla prostata e iniziative volte alla salute mentale degli uomini. La manifestazione chiama a raccolta tutti i motociclisti che posseggono e guidano motocicli e scooter, classici e personalizzati, vestiti elegantemente per dare luogo ad una sfilata lungo le strade cittadine al fine di raccogliere fondi necessari ad incentivare la consapevolezza sul cancro alla prostata, sulla salute mentale degli uomini e la prevenzione del suicidio. Domenica 21 maggio tra le 700 città del mondo che aderiscono all’iniziativa ci sarà anche Tropea e per l’occasione, la manifestazione sarà accompagnata in chiusura con l’esibizione di una band. Luogo del concerto e gruppo musicale, per il quale l’ente ha già impiegato la somma di 1.500 euro, dovranno essere individuati dal responsabile dell’area amministrativa di palazzo Sant’Anna.

