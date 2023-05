Asili nido, a Brognaturo al via le domande per l’ottenimento di voucher

Si tratta di benefici pensati per sostenere i costi delle famiglie. Ecco i requisiti e come presentare domanda

Il Comune di Brognaturo ha diramato un avviso finalizzato alla concessione di voucher per il pagamento delle rette di frequenza degli asili nidi pubblici e privati. Le domande dovranno essere presentate entro le ore 14.00 del 22 maggio 2023, pena esclusione. I contributi sono destinati ai familiari con minori a carico di età compresa tra i 3-36 mesi residenti a Brognaturo che usufruiscono di un servizio nido d’infanzia accreditato. [Continua in basso]

I requisiti

Per i requisiti si prevede: essere residenti a Brognaturo,

frequenza ad un asilo accreditato,

essere in possesso di attestazione Isee non superiore a 25mila euro.

La richiesta dovrà essere consegna a mano presso l’Ufficio protocollo dell’Ente comunale oppure con invio della documentazione tramite posta elettronica all’indirizzo: protocollo.brognaturo@asmepec.it. Sul plico e/o nell’oggetto della mail dovrà essere riportata l’indicazione del mittente e la dicitura “Domanda per voucher/contributo asili nido anno 2022”.

Un aiuto per le famiglie

L’amministrazione ha tra gli obiettivi caratterizzanti la propria azione politica quello di incrementare il sistema educativo da 0 a 6 anni e specialmente la fascia di età da 3 a 36 mesi che non è garantita dal sistema scolastico nazionale. L’asilo nido, evidenzia l’ente, “costituisce una realtà fondamentale volta alla formazione e socializzazione dei bambini nella prospettiva del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità ricognitive, affettive, relazionali e sociali costituendo, al contempo, un valido supporto per le famiglie”. Al fine di dare sostegno alla genitorialità, l’amministrazione sulla base delle risorse previste nell’ambito del Fondo di solidarietà comunale per il potenziamento del servizio degli asili nido, ha inteso intervenire con la misura dei voucher quale contributo alle spese sostenuto dalle famiglie. Il Comune, si fa rilevare, nell’avviso, si riserva di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai residenti che hanno dato luogo alla concessione del beneficio. In caso di dichiarazioni non veritiere, l’amministrazione comunale procederà alla decadenza del beneficio nonché al recupero dei voucher erogati, oltre ad interessi di legge ed eventuali spese. La domanda è scaricabile dal sito del Comune, albo pretorio, sezione avvisi.

