Vibo, alla Scuola di Polizia manca personale e la situazione è destinata a peggiorare

“La Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di Vibo Valentia da tempo ha una grave carenza di organico e se non si interviene subito, si rischia di pregiudicare il livello qualitativo e quantitativo della formazione” a dichiararlo sono i segretari provinciali di Siulp (Caso), Sap (Franza), Siap (Palermo) e Fsp (Bucca). I poliziotti in servizio alla Scuola di Polizia sono diminuiti in maniera vertiginosa negli ultimi anni, in quanto il turn-over per tale Istituto di formazione non è stato attuato, attualmente infatti manca oltre il 16% della forza e tra pochi mesi, per pensionamenti vari, quest’annosa percentuale di deficit si attesterà abbondantemente oltre il 25% (mancherà un poliziotto su quattro). Oltre alla carenza di organico, la mancanza di assegnazione di personale all’Istituto Vibonese (unico in tutto il Sud Italia) ha determinato un’altra ricaduta negativa: un’elevata età media del personale ivi operante ed una conseguente impossibilità di poter formare un numero adeguato di Istruttori. Per tali criticità, i sindacati di polizia – che a Vibo Valentia rappresentano nove poliziotti su dieci – hanno chiesto alle rispettive segreterie nazionali di predisporre un urgente intervento presso il Dipartimento e/o il competente Ispettorato delle scuole, al fine di far destinare alla Scuola Allievi Agenti in argomento le opportune risorse umane per colmare questo elevato gap di organico. Infine – concludono i segretari – ci preme sottolineare che la Scuola di Polizia è un baluardo di legalità calabrese, ed è per questo che ci appelliamo anche alla sensibilità dei politici del territorio, per rilanciare e promuovere quest’avamposto dello Stato in un territorio di ‘ndrangheta; tutto ciò, affinché

l’Istituto di eccellenza di Vibo Valentia continui a svolgere al meglio all’interno dell’Istituzione Polizia di Stato la sua funzione: quella formativa.”.

LEGGI ANCHE: Vibo, scuola di polizia: un nuovo corso per gli operatori del reparto postale

Vibo, la scuola di Polizia esclusa dai corsi di formazione per gli allievi agenti