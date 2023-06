Pioggia e temporali sul Vibonese, da giovedì torna il sole

Dopo la tregua di domenica, torna la pioggia in Calabria. Condizioni meteorologiche avverse che proseguiranno fino a mercoledì 7 giugno. Piove su gran parte della regione. Precipitazioni comunque di debole entità. Domani sul Vibonese e sul Reggino è previsto un peggioramento delle condizioni, non sono infatti da escludere locali temporali. Le temperature saranno ancora stazionarie con valori massimi intorno ai 23-25°C. Venti deboli dai quadranti meridionali sui settori Jonici, mentre saranno localmente moderati su quelli tirrenici. Mari generalmente poco mossi. Nella giornata di martedì continueranno ad interessare la Calabria correnti umide da Sud: al mattino sono previste precipitazioni diffuse sulla bassa Calabria e via via in espansione verso l’intera regione entro il pomeriggio; poi migliora ovunque in serata ma con cieli che si manterranno comunque nuvolosi. Le temperature saranno in lieve calo nei valori massimi con valori che si manterranno intorno ai 21-23°C. Venti ancora deboli dai quadranti meridionali e mari generalmente poco mossi.