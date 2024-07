Meteo Vibonese, ancora gran caldo e alti tassi d’umidità con afa e notti tropicali. Ecco fino a quando

Qualche precipitazione attesa nell’area delle Serre ma in generali le condizioni meteo resteranno stabili per l'intera settimana. Poi le temperature potrebbero lievemente abbassarsi

Una vasta area di alta pressione di matrice africana ha preso possesso ormai del Mediterraneo e del Sud Italia. Questo concerne che da più di una settimana ormai correnti di aria molto calda stanno apportando valori molto elevati per il periodo e questo scenario durerà ancora per tutta la nuova settimana. Sottolineiamo che comunque non si tratta di un’ondata di caldo storica o da record in quanto il termometro si manterrà al di sopra delle medie stagionali di circa 6-8°C, a differenza degli anni precedenti e delle passate ondate di calore dove superavano ben oltre questi valori.

Temperature roventi sul territorio Vibonese

Sul Vibonese questa ondata di calore si sta intensificando sempre di più ma non in termini di temperature ma di umidità: infatti la presenza dell’anticiclone africano per più giorni sta causando un aumento dell’afa soprattutto lungo i litorali costieri e in particolare tra il pomeriggio e la serata/nottata. Questo concerne in nottate simil tropicali ovunque con temperature che durante le ore notturne localmente non scenderanno al di sotto dei 26°C. Durante le ore più calde invece si raggiungeranno ancora una volta picchi fino ai 36-38°C nelle aree interne dove però qui la calura sarà prettamente torrida in quanto il tasso di umidità sarà relativamente basso. Anche le condizioni meteorologiche rimarranno stabili, ma tuttavia nuvolosità sparsa caratterizzerà quasi tutta la settimana anche se non sono previste precipitazioni degne di nota ad eccezione di qualche sporadico fenomeno sulle Serre nelle ore pomeridiane.

Quando un possibile cambiamento?

Ma quanto durerà ancora questa ondata di caldo? Ad oggi gli aggiornamenti meteorologici non riescono a dare ancora una risposta definitiva, anche se si può estrapolare che durante la terza decade di luglio e quindi dal 20-22, le temperature potrebbero raggiungere valori più consoni al periodo ma questa è soltanto una bassa probabilità che dovrà essere confermata o smentita durante i prossimi aggiornamenti meteo. Possiamo dunque dire che questa ondata non ha ancora intenzione di lasciare la nostra Regione e il Sud Italia in generale con una nuova settimana che si preannuncia rovente ovunque.