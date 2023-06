Il network LaC apre le porte agli studenti di Serra San Bruno – Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="">

Porte aperte degli studi televisivi di LaC Tv agli studenti dell’Istituto d’Istruzione superiore “Einaudi” di Serra San Bruno. Per i ragazzi è la conclusione di un progetto sul giornalismo. Accompagnati dai docenti hanno potuto conoscere e scoprire da vicino l’organizzazione di un’emittente televisiva, dal lavoro di redazione alla struttura di uno studio televisivo, toccando con mano gli strumenti di un mestiere tanto stimolante quanto delicato. Obiettivo del progetto quello di avvicinare gli studenti all’affascinante mondo della tv, della radio e del giornalismo. Ad accoglierli il direttore di rete Franco Cilurzo che li ha accompagnati in un tour tra i reparti. Dalla messa in onda alla regia, dal reparto grafico fino alla redazione giornalistica e web. Qui i ragazzi hanno avuto la possibilità di confrontarsi con chi quotidianamente porta l’informazione nelle case dei calabresi e non solo, attraverso i numerosi canali di comunicazione crossmediale del network.

