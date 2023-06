Serra, a giugno la 29esima edizione della “Festa della Musica, note di legalità”

In occasione della 29esima edizione della festa della musica, evento promosso, tra gli altri, dal Ministero della Cultura, l’Amministrazione comunale di Serra San Bruno, in collaborazione con Radio Serra 98, organizza la “Festa della Musica 2023, note di legalità”. I concerti si svolgeranno il 21 giugno, giorno della Festa Europea della Musica, a partire dalle ore 21 presso l’Anfiteatro comunale. Tanti gli artisti che si susseguiranno sul palco in quella che ormai è diventata una manifestazione consolidata in cui musicisti di vario genere metteranno in valore la molteplicità e la diversità delle pratiche musicali, in pieno accordo con i principi della Carta di Budapest su cui la festa trova fondamento. “Una serata all’insegna della buona musica e anche della riflessione su un tema, quello della legalità, molto caro a questa amministrazione e a tutti i cittadini serresi, utilizzando una delle forme comunicative più significative per i giovani: la musica”. Così il sindaco

Alfredo Barillari. “Quella del 21 giugno è una data importante e riconosciuta a livello europeo”, – ha inoltre sottolineato poi il consigliere con delega alle politiche giovanili, Sabina Maiolo – e la città di

Serra San Bruno è sempre pronta a tutti gli incontri, anche tra quelli dei vari generi musicali e alla festa della musica e dei musicisti”.

LEGGI ANCHE: Fiera di Ferragosto a Serra San Bruno, il Comune dirama avviso rivolto ai commercianti

La cascata del Marmarico nel nuovo itinerario trekking dell’associazione Vivi Serra: «Esperienze uniche»

Serra, valorizzazione del territorio attraverso seminari svolti da docenti universitari