Fiera di Ferragosto a Serra San Bruno, il Comune dirama avviso rivolto ai commercianti

In occasione della Fiera di Ferragosto, che si terrà a Serra San Bruno il 14 e 15 agosto, il Comune ha diramato un avviso rivolto agli operatori commerciali che intendono partecipare. Gli interessati dovranno far pervenire, a mezzo di raccomandata, all’indirizzo mail o pec (poliziamunicipale@comune.serrasanbruno.vv.it oppure poliziamunicipale@pec.comune.serrasanbruno.vv.it), o con consegna a mano al Comando di polizia locale, entro e non oltre il 31 luglio, la richiesta in bollo indirizzata al sindaco. Il modello è disponibile presso il Comune (Comando polizia locale) oppure scaricabile dal sito web dell’ente.

Alla domanda di partecipazione alla fiera dovranno essere allegati: copia documento di riconoscimento, seconda marca da bollo che verrà apposta sull’autorizzazione e ricevuta di pagamento della Tassa di occupazione suolo aree pubbliche. Il Comune precisa che le richieste dei posti storici da parte degli operatori abituali non pervenuti entro la data del 31 luglio si intenderanno come rinunciatari al posteggio e di conseguenza le singole aree verranno assegnate a chi ne farà richiesta. Gli assegnatari, si fa infine presente nell’avviso, hanno l’obbligo di mantenere il suolo occupato e la zona prospicente puliti da ogni genere di immondizia. I rifiuti provenienti dall’attività dovranno essere raccolti in appositi contenitori e differenziati.

