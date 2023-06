Vibo, riqualificazione urbana: il Comune indice una gara per l’affidamento di un chiosco

L’amministrazione comunale è proprietaria di una struttura situata su viale Giovanni XXIII, realizzata in fase di riqualificazione urbana del quartiere Affaccio, adibita ad attività commerciale. L’ente locale intende preservare da probabili atti vandalici la suddetta struttura, essendo la stessa da tempo inutilizzata e intende garantire attraverso la libertà di impresa e di iniziativa economica nuove forme occupazionali e vuole incentivare lo sviluppo delle attività imprenditoriali. Allo scopo di migliorare qualitativamente la fruizione dell’area, l’Amministrazione intende provvedere all’indizione di una gara mediante procedura selettiva per l’affidamento in concessione del chiosco, poiché “è interesse della comunità – si rende noto in una delibera di Giunta – avere il chiosco funzionante all’interno dell’ampia area antistante l’aggregato residenziale nonché punti di accoglienza per turisti e passanti”. Pertanto, è stato dato indirizzo al Responsabile del Settore competente, per l’individuazione del concessionario attraverso una procedura di evidenza pubblica mediante il criterio economicamente più vantaggiosa, tenendo conto della qualità del servizio offerto. Verrà premiata la professionalità acquisita dagli operatori del settore; verranno valutate proposte di attività commerciali e verranno favorite forme di collaborazione con il Comune per la buona tenuta del chiosco, nonché la valorizzazione dell’area circostante la concessione di suolo pubblico. La durata della concessione è di cinque anni prorogabili ed è fatto divieto al concessionario di affittare, sublocare o cedere a qualsiasi titolo, il suddetto immobile. Il concessionario, spiega ancora l’ente locale, dovrà presentare una breve descrizione sulle modalità di custodia della struttura nonché le prestazioni offerte per renderlo in uno stato decoroso e fruibile ai visitatori con eventuale installazione di strutture ludiche per bambini.

