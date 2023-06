Ad agosto torna il “Treno degli Dei”: fermate anche a Pizzo, Zambrone e Tropea

L’estate 2023 vedrà il ritorno, dopo il successo registrato nel 2021, del “Treno degli Dei”, che collegherà Paola a Reggio Calabria passando per Tropea. Il nuovo capitolo del turismo ferroviario calabrese porta la firma della Fondazione FS Italiane e dell’Associazione Ferrovie in Calabria. Il treno storico potrà trasportare 700 viaggiatori che potranno godere delle bellezze della Costa degli Dei e della Costa Viola. Il convoglio sarà composto da carrozze d’epoca “Centoporte” e “Corbellini” risalenti agli anni ’30 del secolo scorso, trainati da una locomotiva elettrica anni ’70 tipo E656 detta Caimano. Sono previsti due itinerari, che attraverseranno le più importanti località turistiche del Tirreno calabrese con corse programmate nelle date del 10, 16, 18, 19 agosto. Il primo itinerario, denominato “Tropea borgo degli dei” prevede la partenza da Paola e fermate intermedie ad Amantea, Lamezia Terme, Pizzo, Zambrone. Il secondo itinerario, denominato “Costa Viola by night”, prevede la partenza da Tropea e fermata a Ricadi-Capo Vaticano per poi proseguire alla volta di Bagnara Calabra, Scilla e Reggio Calabria. L’evento si avvarrà del patrocinio dei comuni di Tropea e Bagnara, che forniranno il supporto logistico oltre all’impegno per il coinvolgimento degli operatori turistici del territorio nonché per l’organizzazione di eventi volti all’accoglienza dei viaggiatori. I biglietti sono già prenotabili online sul portale web www.trenodeglidei.it, con un’offerta a favore delle prime cento prenotazioni. “ Anche quest’anno- si legge in un comunicato- saremo pronti ad accogliervi a bordo di quelle carrozze che per decenni hanno mosso la storia d’Italia e dell’emigrazione calabrese e che tornano oggi, grazie a Fondazione FS Italiane, in una nuova veste di volano per lo sviluppo turistico e sociale della Calabria”.

LEGGI ANCHE: Trenitalia presenta il nuovo calendario estivo: ecco le tratte per il Vibonese e Costa degli dei