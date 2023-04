Minicrociere: riprendono i collegamenti per le Isole Eolie dal porto di Vibo Marina

Subito dopo le festività pasquali sarà possibile prenotare, sui siti delle compagnie di navigazione Comerci e Salvadori, le minicrociere giornaliere con motonavi che quest’anno inizieranno intorno all’ultima decade di aprile. Il collegamento bisettimanale (giovedì e domenica) con aliscafo della compagnia Liberty Lines inizierà, invece, il 22 giugno e per quella data viene da più parti auspicata la possibilità di permettere l’attracco degli aliscafi alla centrale banchina Fiume, dopo aver provveduto ad assicurare la sua piena funzionalità allo scopo, per imbarco-sbarco passeggeri che, in tal modo, potranno evitare i disagi verificatisi negli anni passati quando l’aliscafo ormeggiava presso la banchina Malta, piuttosto decentrata. [Continua in basso]

Le previsioni sull’andamento dei flussi turistici per la prossima stagione estiva sono positive. La Pro loco di Vibo Marina riporta che nel 2023 è previsto in Calabria un incremento del flusso nazionale-estero-di prossimità di circa il 10 per cento rispetto al 2022, incremento che, secondo le previsioni dell’associazione turistica, interesserà anche Vibo Marina con le sue due principali attrattive: balneazione e servizi turistici del porto. In particolare- evidenzia la Pro Loco- da due anni il porto di Vibo Marina è diventato lo scalo preferito dai turisti provenienti da Puglia e Basilicata per raggiungere le Eolie. Inoltre, il miglioramento della S.S. 106 da Taranto a Sibari e il raccordo di collegamento con l’autostrada A2 servirà a facilitare ancora di più il percorso favorendo, di conseguenza, un aumento del flusso proveniente da queste due regioni. Sarebbe inoltre utile- rimarca ancora la Pro loco- un’ulteriore attività promozionale che abbia come obiettivo le regioni dell’Adriatico nonché una più proficua promozione nelle stesse Isole Eolie mettendo in risalto la facilità di collegamenti tra l’arcipelago eoliano, il porto di Vibo Marina e la ferrovia costiera, che offre una corsa ogni ora con destinazione aeroporto internazionale di Lamezia Terme. In pratica, partendo da Stromboli con l’aliscafo delle 11.15, si arriva al porto di Vibo Marina alle 12.30 per poi, con il treno FS+navetta, proseguire per essere in aeroporto a Lamezia alle ore 13.30 circa. La Pro loco, infine, invita ad un’attenta riflessione, da parte degli organi competenti, in merito alla ventilata possibilità di istituire una tassa di sbarco al porto, considerando che l’economia locale è ancora fragile, per cui occorre supportare al meglio, con attività di incentivazione e non di disincentivazione, gli operatori turistici, le compagnie di navigazione e i servizi portuali e ricettivi promuovendo un possibile allungamento della sosta per mezzo di un pacchetto promozionale con previsione di pernottamento e cena.