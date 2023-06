Tropea, nuova Caserma dei carabinieri: Piserà scrive a Piantedosi e alla Ferro

Antonio Piserà

Il consigliere comunale di Tropea, Antonio Piserà, fa un appello al Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e alla Sottosegretaria di Stato al Ministero dell’Interno, Wanda Ferro, per la ripresa dell’iter di costruzione della nuova Caserma dei carabinieri di Tropea, nell’immobile confiscato alla ‘ndrangheta difronte alla stazione di servizio Esso. “Questo tema rappresenta una questione particolarmente cara – ha evidenziato Piserà – sono stato promotore dell’iniziativa nel giugno 2018, rivolgendo la proposta all’allora Ministro dell’Interno, Matteo Salvini. La Caserma rappresenta un presidio di vitale importanza strategica, che contribuirà significativamente al lavoro della Compagnia dei carabinieri nella lotta al crimine in un’area che include Nicotera Marina, Nicotera, Limbadi, San Calogero, Rombiolo, Zungri, Spilinga, Joppolo e Tropea. Il procuratore Nicola Gratteri ha affermato che in questa zona opera una ‘ndrangheta di serie A, – rimarca il consigliere – rendendo ancora più urgente la necessità di un presidio solido e funzionale”. Nonostante il terreno sia stato assegnato al Ministero dell’Interno nel novembre 2018, e la Regione Calabria abbia stanziato 2.500.000 euro per la ristrutturazione nell’anno successivo, il progetto ha subito una battuta d’arresto. Nel 2020 si sono svolte diverse riunioni e attività preparatorie, e nel 2021 il Sottosegretario per il Sud, Dalila Nesci, ha tentato di dare nuovo impulso al progetto. Il consigliere Piserà afferma che “l’attuale immobile che ospita i carabinieri sia a disposizione del Ministero dell’Interno, ma la proprietà è dell’immobiliare Invest-Re srl e necessita di lavori strutturali importanti. Purtroppo, la politica locale non ha dimostrato l’attenzione che merita questa tematica. “In particolare, il sindaco Nino Macrì non ha mai sostenuto pubblicamente la necessità e l’importanza della costruzione della Caserma, anzi ha contemplato un diverso utilizzo dell’immobile confiscato”. In conclusione, il consigliere Piserà, a nome della comunità di Tropea, chiede l’impegno concreto del Ministro Piantedosi e della Sottosegretaria Ferro per far ripartire l’iter della costruzione della nuova Caserma, cruciale per la sicurezza del territorio.

LEGGI ANCHE: Tropea e la suggestiva scalinata con i pericoli da eliminare, appelli al Comune per interventi immediati

Inchiesta Maestrale, la Dda: «Amministrazione comunale di Cessaniti da tempo in mano alla

‘ndrina»