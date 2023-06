Tropea e la suggestiva scalinata con i pericoli da eliminare, appelli al Comune per interventi immediati

Le grate di scolo lungo la scalinata

La frequentatissima scalinata del borgo che collega il centro storico di Tropea con le spiagge necessita da anni di urgenti interventi di ripristino a tutela dell’incolumità pubblica. Sebbene sia divenuta oggetto di manutenzione del verde e di potatura periodica di piante rampicanti, presenta un non felice stato di conservazione in alcune grate di scolo dell’acqua piovana, poste ai margini della discesa a gradoni. Le inferriate, arrugginite in alcuni punti, risultano infatti deformate o, addirittura, spesso mancanti così da lasciare scoperta la sede di scolo dell’acqua. Tale situazione, oltre a provocare il costante intasamento delle acque piovane a causa dei detriti più grossi che si infilano nella cunetta sguarnita di grata, rappresenta un serio pericolo di cadute per quanti utilizzano le scalette, specie in estate, al fine di raggiungere il mare o il centro storico in poco tempo. Non sono rari i casi in cui accidentalmente i passanti finiscano con il piede nella parte di grata mancante, così come i bambini che, anche per gioco, infilano un piede andando ad urtare la parte deformata dell’inferriata arrugginita.

La presenza di tali pericoli, il più delle volte non viene notata dagli stessi passanti proprio perché alcuni di essi si trovano in prossimità dei restringimenti della scalinata che registra una presenza massiccia di persone in transito nello stesso punto con una visuale complessiva che risulta coperta. Spostandosi, dunque, di lato per passare e agevolare così il flusso di persone, ecco che i malcapitati di turno si ritrovano ad inciampare nella ferraglia deformata o, peggio, a cadere rovinosamente dentro lo scolo sino ad urtare con gli spigoli dei gradini. Negli anni sono state molteplici le cadute, anche per diversi metri, di turisti che percorrendo la scalinata del borgo si sono ritrovati poi trasportati d’urgenza al Pronto Soccorso per le cadute rovinose e i danni collaterali inferti dagli spigoli taglienti dei gradini. I diversi appelli che anche gli stessi turisti hanno lanciato negli anni all’indirizzo del Comune di Tropea sono sinora caduti nel vuoto. Quel che principalmente si augurano i residenti (e non solo) è che finalmente – ed al più presto – venga garantita la totale sicurezza della suggestiva scalinata, a beneficio di tutta la comunità e anche dei villeggianti.

LEGGI ANCHE: Tropea: sindaco contro chi festeggiava la fine dell’anno scolastico, intervengono i carabinieri – Video

Tropea: neanche un giorno di assenza, premiati due studenti del liceo Scientifico

Comune di Tropea e mancato accesso agli atti, il prefetto sensibilizza il sindaco e il consigliere Piserà ringrazia

“I Gattopardi di Tropea”: L’Espresso riaccende i riflettori sul Comune e sul mancato intervento della Prefettura

Tropea, Piserà contro i toni del sindaco nell’ultimo Consiglio: «Affermazioni volgari e inconsistenti»

Comune Tropea e articoli su rischio infiltrazioni mafiose: archiviati due giornalisti, querele del sindaco infondate

Comune di Tropea e infiltrazioni mafiose: Morra chiede al prefetto di Vibo l’accesso agli atti

Tropea e l’operazione Olimpo, il sindaco: «Solita disinformazione, penso di avere garanzie dallo Stato»