Vibo, spiagge accessibili per le persone con disabilità: il Comune indica due lidi

Il Comune di Vibo Valentia dà comunicazione – attraverso l’albo pretorio – che “presso i lidi “La Vela” e “La Rada”, situati a Vibo Marina, sarà possibile usufruire del servizio spiagge accessibili per le persone con disabilità, alle quali sarà garantito lo spostamento tramite sedia Job”. L’ente locale guidato dal sindaco Maria Limardo specifica inoltre che “per coloro che non siano muniti di un mezzo di trasporto sarà possibile raggiungere la località balneare tramite l’attivazione del trasporto sociale che garantirà l’accompagnamento dei beneficiari e del loro accompagnatore da casa alla spiaggia e viceversa”. Pertanto, svolto l’iter richiesto dal Comune, che prevede la compilazione del modello per l’attivazione del servizio, di cui potranno beneficiare tutti i soggetti richiedenti residenti nei Comuni facenti parte dell’Ambito territoriale di Vibo Valentia, il suddetto servizio sarà garantito. Sono 8, in tutto, le sedie Job a disposizione delle persone con difficoltà nel territorio, grazie all’Ats di Vibo Valentia.

La sedia da mare pensata per persone con limitazioni fisiche permanenti o temporanee, denominata Job, acronimo del dialetto napoletano “J’amme ‘o bagno”, è un prodotto specifico per le vacanze e la balneazione, realizzato con materiali resistenti a salsedine e acqua marina, che risolve la difficoltà di accedere all’arenile e di entrare in acqua, in favore del divertimento anche di questa speciale categoria di persone. L’attrezzo è smontabile senza aiuto di utensili, presenta sistemi di aggancio e sgancio veloci ed è una perfetta soluzione per fare trascorrere momenti di piacere andando in spiaggia. Dotata di ruote impermeabili a sezione variabile e deformazione controllata, Job può destreggiarsi facilmente tra ciottoli e sterrato. Grazie a queste sedie le strutture balneari, anche se non tutte risultano ancora pienamente pronte per il soggiorno delle persone con disabilità, si sono adeguate alle norme in vigore per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Gli otto dispositivi acquistati dal Comune di Vibo, contribuiranno a rendere più inclusive le spiagge della costa vibonese alle donne e agli uomini che, purtroppo ancora per molti aspetti, sono costretti a fare i conti con diversi ostacoli strutturali e, a volte, anche sociali.

Il mare a Vibo Marina

Lo scopo è facilitare il raggiungimento di una sempre maggiore autonomia delle persone diversamente abili. Così, la Conferenza dei sindaci, composta dai 15 Comuni facenti parte dell’Ambito territoriale di Vibo Valentia, lo scorso mese di febbraio ha deliberato l’Atto programmatico del Fondo nazionale delle Politiche sociali per l’anno 2022 e del Fondo regionale delle Politiche sociali per il 2023, in cui è stato previsto di destinare una parte delle risorse del Fondo per l’acquisto di strumenti utili alla categoria interessata. Tra questi sono rientrate le sedie job, che garantiranno la fruibilità delle spiagge e della pratica del nuoto alle persone diversamente abili. Nelle scorse settimane, il dirigente del Comune di Vibo, responsabile del Settore 2 delle Politiche sociali, ha pertanto firmato una determina avente ad oggetto proprio l’acquisto di 8 sedie job. La pratica finale è stata preceduta da una indagine di mercato per individuare la migliore offerta qualità prezzo, per intercettare l’operatore economico dal quale effettuare l’acquisto. Sono giunti quattro preventivi dagli operatori City Med srl – Medisanshop srl, Ausilium srl, Neatech srl, Emporio sanitario. L’offerta più vantaggiosa, soprattutto in termini di consegna delle sedie, è pervenuta dalla ditta City Med srl – Medisanshop srl, con cui si è predisposto di intraprendere una trattativa diretta, tramite piattaforma Mepa, avente una offerta economica pari a 5343,52 euro, a carico del Bilancio del Fondo regionale per le Politiche sociali.

