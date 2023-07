Emergenze regionali, pronto il test di Protezione Civile “It-alert” anche per la Calabria

Il dipartimento nazionale di Protezione civile il 7 luglio alle ore 12 coinvolgerà tutti calabresi per testare “It-alert”, il nuovo sistema di avviso alla popolazione tramite messaggio riguardo a eventi climatici imminenti o catastrofi naturali in corso. Esattamente alle ore 12 un messaggio verrà inviato a tutti i telefoni cellulari presenti sul territorio calabrese, inclusi quelli in transito sul nostro territorio regionale. Il messaggio, che testerà il funzionamento del sistema, avrà questo contenuto: “Questo è un messaggio di test del sistema di allarme pubblico italiano. Una volta operativo, ti avviserà in caso di grave emergenza. Per informazioni, visita il sito www.it-alert.it e compila il questionario”. Si stima che il messaggio di test in quell’istante raggiungerà circa 2milioni di utenze telefoniche presenti in Calabria. Il messaggio sarà molto evidente sia a livello visivo che sonoro e potrebbe temporaneamente interferire con le attività e le funzionalità degli smartphone.

Il sistema “It-alert” è stato sviluppato dalla Protezione ciivile con l’obiettivo di integrare le modalità di comunicazione esistenti per informare la popolazione. Esso mira a favorire l’adozione di comportamenti adeguati per ridurre l’esposizione individuale e collettiva in caso di pericolo. Il sistema di avviso coprirà quella che viene definita “l’ultimo miglio” dell’informazione in ambito di protezione civile, raggiungendo i cittadini potenzialmente coinvolti da una situazione di emergenza. Consentirà ai fornitori di servizi mobili di comunicazione basati sul numero telefonico di diffondere allarmi pubblici agli utenti finali tramite i cosiddetti “Messaggi It-alert”. Un invito all’azione che consentirà ai cittadini di proteggere se stessi e gli altri, assumendo un ruolo attivo e consapevole nell’autoprotezione. La regione Toscana è stata la prima, sul territorio nazionale, in cui è stato lanciata la prova di questo innovativo sistema di comunicazione capillare con la popolazione residente ed ora, a cascata, seguiranno in calendario tutti gli altri test per le altre regioni italiane. I primi test regionali di invio dei messaggi, sono stati presentati dal ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci in occasione della conferenza stampa di presentazione di “It-alert” tenutasi lo scorso 20 giugno presso la sede del dipartimento della Protezione civile a Roma. Le date della sperimentazione in atto, sono state concordate con le Regioni, la Commissione Protezione civile della Conferenza delle Regioni, Province autonome e l’Anci. Entro la fine di quest’anno tutti i test verranno effettuati nelle regioni e nelle Province autonome di Bolzano e Trento. A conclusione poi di questa fase di test in tutto il Paese il sistema “It-alert” diventerà operativo nel 2024, in conformità con la Direttiva UE 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018. Questa direttiva ha istituito il codice europeo delle comunicazioni elettroniche per gestire situazioni di gravi emergenze e catastrofi imminenti.

LEGG ANCHE: Sciabolatori da tutto il mondo in Calabria per il Grand Chapitre d’Italia, LaC Tv è partner ufficiale

Al via la terza edizione di Balla Calabria, che sbarca pure su TikTok

La Guardia di Finanza celebra il 249esimo anniversario della fondazione