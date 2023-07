Zambrone, il Comune istituisce il servizio della navetta per il mare

Anche quest’anno l’amministrazione comunale guidata da Corrado L’Andolina ha inteso istituire il servizio navetta che collega, durante il mese di agosto, i centri abitati con il mare. «Zambrone – si legge nella determina – è un Comune a vocazione prettamente turistica. Ogni anno, durante la stagione estiva l’amministrazione si fa carico di una serie di interventi mirati ad assicurare servizi sempre più rispondenti alle esigenze sia della collettività residente, che dei turisti che scelgono il nostro territorio per soggiornarvi. Tra i servizi che l’ente garantisce ormai da anni vi è anche quello di una navetta che collega, in agosto, i centri abitati con il mare».

Nel riquadro, il sindaco L’Andolina

Per l’amministrazione, «l’inizio della stagione estiva impone la realizzazione di una serie di interventi e servizi in modo da offrire ai residenti e ai turisti un soggiorno gradevole ed accogliente e nell’ambito dei provvedimenti per la stagione estiva 2023, è necessario organizzare un servizio navetta efficiente». Riguardo ai costi di tale «servizio facoltativo – si puntualizza nella determina -, nei limiti delle disponibilità di bilancio, dovrà – per i costi residui – farsene carico l’utenza». Dunque, il ticket che si dovrà pagare per il servizio gestito dalla ditta Genco Bus sarà relativo all’importo di 1 euro per ogni singola corsa e per singolo passeggero. «A cavallo della settimana centrale di agosto – ci ha poi fatto sapere il sindaco L’Andolina -, le corse saranno raddoppiate, garantendo così il servizio sia per la mattina che per il pomeriggio».

