Vibo, l’Asp indice un concorso per medici da impiegare in carcere

Il carcere di Vibo Valentia

“Tangibile e inedito segnale di intervento del coordinatore della rete regionale sanità penitenziaria Luigi Mandia direttore sanitario aziendale e di Antonio Battistini commissario straordinario dell’Asp di Vibo che ha provveduto a bandire un concorso a tempo indeterminato per 5 dirigenti medici da impiegare in carcere”. E’ quanto fanno sapere dal penitenziario Vibonese. “Si preannuncia inoltre che a settembre verranno messe a disposizione altre ore di specialistica ambulatoriale sempre all’interno del penitenziario in modo da potenziare la diagnostica intramuraria. Si tratta di un risultato fortemente voluto dal direttore Marcello e dal comandante Salvatore Conti in sinergia con il Generale Battisti e il commissario Antonio Loprete Morabito, che hanno finalmente ottenuto la stabilizzazione, a partire dal 1 agosto, del dirigente sanitario penitenziario, dottor Fortunato Crea”.

