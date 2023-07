Serra, la seconda edizione della “Festa del Grano” coinvolge esperti di settore

Organizzato dalla Cooperativa sociale C&C Solution in collaborazione con l’azienda agricola “Terra Rossa” di Biagio Primerano, l’evento “Festa del Grano” – “Storia di un seme” alla sua seconda edizione, è stato ospitato nella sede del Parco naturale regionale delle Serre ed è il primo di una tre giorni. Cosimo Primerano, ideatore della manifestazione ha messo insieme esperti e tecnici di settore, tra cui il commissario del Parco delle Serre, Alfonso Grillo, il presidente del Gal Terre Vibonesi, Vitaliano Papillo, professori universitari e tre agronomi, oltre a vari artisti locali e i fornai, quest’ultimi veri maestri della panificazione, tutti accomunati dalla stessa idea e valore verso un obiettivo comune, tutti hanno dato in vario modo una spiegazione economica e sociale, condividendo il concetto di dare un valore aggiunto sia al grano antico segria che al paesaggio di Serra San Bruno. Durante il convegno è stato presentato un docufilm dal valore inestimabile per la quantità di foto e video con personaggi animati da un concetto che ad oggi manca: l’allegria. Gli artisti hanno potuto mettere in mostra i loro capolavori e interpretare delle poesie, che hanno allietato la giornata. Il convegno ha avuto il fine di far conoscere a vario modo la coltura del grano tra aspetti economici, sociali e agronomici. Tutti i relatori e anche il creatore dell’evento hanno avuto come punto cruciale quello di un futuro pieno di collaborazioni sia tra esperti del settore che con gli enti Parco naturale delle Serre e Gal Terre Vibonesi. Il progetto finale sarà quello di vivere in pieno un’esperienza come un tempo con conoscenza e pratiche attuali e innovative ma senza dimenticare il passato con le sue tradizioni.

