Parco delle Serre, altri comuni chiedono di aderire all’area protetta

Incontro operativo per l’allargamento dei confini. Ipotizzate nuove porzioni di territorio da tutelare

La sede del Parco delle Serre ha ospitato una importante riunione tra i rappresentanti dell’Ente Parco ed i Comuni i cui consigli comunali negli ultimi anni hanno espresso la volontà di entrare nell’area protetta. All’incontro hanno partecipato i sindaci o delegati di ben dieci comuni delle province di Vibo Valentia e Reggio Calabria. Ha preso parte all’incontro il consigliere regionale Michele Comito che è stato promotore della norma, inserita nella nuova Legge sulle aree protette calabresi, che semplifica e accelera l’adesione di nuovi territori al Parco delle Serre. Nel corso della riunione è stato delineato il percorso che dovrà portare i comuni ad aderire all’area protetta e sono state ipotizzate le nuove porzioni di territorio da tutelare. Grande soddisfazione è stata espressa da tutti i partecipanti. «L’entusiasmo dei rappresentati dei comuni che hanno richiesto di far parte del Parco è sintomo della rinnovata coscienza che anima le popolazioni locali in tema di tutela e valorizzazione dell’ambiente – ha dichiarato il commissario straordinario Alfonso Grillo. Ringrazio – ha continuato Grillo, l’onorevole Comito per l’impegno profuso a rendere più semplice e lineare il percorso di adesione di nuove realtà alla nostra area protetta che si proietta ad essere sempre più centrale e motore di sviluppo delle aree interne della Calabria centro meridionale».

