Traffico a Vibo Marina, ordinanza di divieto di transito per i mezzi pesanti

Con apposita ordinanza, il sindaco di Vibo Valentia Maria Limardo ha vietato il transito in determinate fasce orarie lungo Viale delle Industrie e Via Vespucci di Vibo Marina per i veicoli con peso a pieno carico superiore alle 3,5 tonnellate. Nel periodo estivo, Vibo Marina, ad avviso del sindaco, «è meta di numerosi turisti per il raggiungimento delle località balneari territoriali o di altri comuni della fascia costiera con conseguente notevole incremento della movimentazione veicolare». Poichè a Vibo Marina «sono ubicati i depositi costieri a servizio dei rifornimenti dell’area meridionale presso i quali conferiscono, ad ogni ora del giorno e non transiti continui, numerose autocisterne per il carico dei carburanti con transito obbligato tra le due vie», il transito dei mezzi pesanti sulle citate arterie stradali «è causa di continui ingorghi sia per la presenza di attività commerciali e sia per l’elevata circolazione veicolare in Viale delle Industrie, in quanto strada litoranea, e in via Vespucci quale arteria di collegamento con zone balneari ad elevata affluenza». Da qui l’esigenza di istituire il divieto di transito tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 14.00 e dalle ore 16.00 alle ore 22.00. Il provvedimento riguarda tutti i veicoli con peso a carico superiore a 3,5 tonnellate, comprese le autocisterne per il trasporto di carburanti.

