Evento dell’Upi a Salerno: presente il presidente della Provincia di Vibo

“Azzerare i divari e ricucire il Paese: la missione della nuova Provincia”. Questa la tematica cardine sulla quale incentreranno il loro confronto, a Salerno, i presidenti delle Province del Sud, nel corso di un’apposita iniziativa organizzata dall’Upi (L’Unione delle Province d’Italia). Alla giornata di lavoro, che fa parte di un ciclo di incontri sul territorio nazionale promossi dall’Upi, grazie al progetto “Province&Comuni Pon Governance 2014-2020”, parteciperà anche il presidente della Provincia di Vibo Valentia, Corrado Antonio L’Andolina. «Il ruolo delle Province in un’ottica di riforma dell’organizzazione dello Stato e di rinnovamento delle politiche comprensoriali può essere fondamentale, – ha asserito al riguardo il presidente L’Andolina. Le Province, infatti, possono svolgere un’attività prioritaria in chiave di coordinamento e di promozione di tutte quelle azioni finalizzate alla crescita economico-sociale. “Azzerare i divari” è un’esigenza che in Italia si avverte dalla notte dei tempi. Nel 2023 va messa in cima ad ogni agenda di governo, nazionale e locale. “Ricucire il Paese” ripartendo dalle Province – ha infine evidenziato L’Andolina – significa dare dignità a tutte le comunità in una prospettiva di valorizzazione delle risorse territoriali». Un appuntamento di caratura nazionale, dunque, quello al quale parteciperà L’Andolina, che vedrà presidenti di Provincia, sindaci e consiglieri provinciali del Mezzogiorno, a confronto con esponenti di Governo e Parlamento sul Disegno di Legge, in discussione nella Commissione Affari Costituzionali del Senato, che riforma completamente le Province, sia rispetto alle funzioni che dovranno esercitare, sia riguardo agli organi di governo e al sistema elettorale. “La sfida che abbiamo davanti – ha sottolineato il presidente dell’Upi, Michele De Pascale – è di riuscire a costruire un modello di ente innovativo, con competenze e personale fortemente mirato agli investimenti, con l’obiettivo di contribuire nella missione di azzerare i divari territoriali”. L’iniziativa sarà aperta dal presidente della Provincia di Salerno, Franco Alfieri, presidente di Upi Campania. A chiudere i lavori – dopo una tavola rotonda cui parteciperanno deputati e senatori del territorio insieme al presidente De Pascale – sarà il Sottosegretario al Ministero dell’Interno con delega agli Enti locali, Wanda Ferro.

