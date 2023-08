Vibo Marina, proposta intitolazione dell’asilo al compianto parroco Di Bella

Don Saverio Di Bella era arrivato a Vibo Marina nel settembre 2009, nominato dal vescovo Luigi Renzo, e in pochi anni era riuscito ad entrare nel cuore della gente grazie alla sua capacità di ascolto e all’atteggiamento sempre improntato a profonda empatia. La sua porta era sempre aperta tutti, fedeli e non, ed erano in molti quelli che si rivolgevano a lui non sapendo più a quale porta bussare. A nessuno opponeva un rifiuto, anche a costo di far ricorso alle sue disponibilità economiche personali. La sua prematura scomparsa, a causa di un male inesorabile, aveva suscitato profonda commozione in tutta la comunità del centro costiero e la decisione di intitolare a suo nome l’asilo comunale di Vibo Marina, finora genericamente chiamato “Asilo Cementificio”, servirà a non lasciare sbiadire, con il passare degli anni, il ricordo della sua luminosa figura. “Mi sembra il minimo – ha dichiarato il consigliere Pisani– per un personaggio che ha dato e dedicato tanto alla comunità di Vibo Marina e ancor di più ai bambini. So bene che é previsto dalla normativa un periodo minimo di dieci anni dal decesso ma, come è stata fatta un’eccezione per l’intitolazione del Palazzo della Regione Calabria a Jole Santelli, è giusto che nel nostro piccolo un’eccezione venga fatta anche qui da noi. Ringrazio tutti i colleghi della seconda Commissione per la partecipazione e condivisione della mia proposta”.

