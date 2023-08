Link, a Corigliano Rossano un’onda di affetto travolge Gratteri

di Francesca Lagatta

«Altri cinque, dieci, cento Nicola Gratteri». Un uomo di mezza età lo dice ai nostri microfoni mentre osserva in lontananza il magistrato di Gerace e ha quasi le lacrime agli occhi. La location è il concio Amarelli di Rossano, che ha ospitato il terzo e ultimo appuntamento di Link – Orgoglio e pregiudizio, l’evento itinerante organizzato del gruppo aziendale composto da viaCondotti21, Pubbliemme e Diemmecom, e seguito dalle telecamere di LaC. Il procuratore della Repubblica di Catanzaro è seduto su un divanetto bianco, ha di fronte a sé una folla oceanica e sta rispondendo alle domande del direttore strategico Paola Bottero, senza filtri, senza indugi, senza scomporsi. Lui può farlo. Può passare dalla malapolitica alla malasanità, passando per la ‘ndrangheta, sciorinando nomi, cognomi e particolari, senza battere ciglio. La sua è una libertà conquistata a colpi incessanti inferti ai clan e malavitosi, che hanno rappresentato un grosso ostacolo per i loro loschi affari. Lo dicono i diretti interessati nelle migliaia di pagine di intercettazioni raccolte in quarant’anni di carriera. Questo è uno dei tanti motivi per il quale il procuratore Nicola Gratteri è osannato dai calabresi e per il quale tanti giovani si sentono ispirati dalla sua figura.

LEGGI ANCHE: Link, presentato il progetto CalabriArt: un viaggio nelle bellezze della nostra terra – Video

Link, Gratteri sulla ‘ndrangheta della Sibaritide: «E’ stata sottovalutata»

Link, l’editore: «Orgogliosi di correre insieme scegliendo di stare dalla parte giusta»

Link – Orgoglio e Pregiudizio: LaC e Amarelli sul palco della cultura e della legalità accanto a Gratteri