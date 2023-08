Ionadi, al via il passaggio alla tecnologia a Led della pubblica illuminazione

«La progressiva e totale trasformazione della pubblica illuminazione nel nostro comune rappresenta un tassello fondamentale in termini di sostenibilità ambientale ed economica, oltre che un elemento più che positivo per l’immagine di un territorio a forte vocazione commerciale. Servirà un lavoro quotidiano e costante per coprire tutti i numerosi punti luce presenti sul territorio. Un lavoro che continuerà anche nel 2024 e, se necessario, anche nelle annualità successive, perché la priorità non risiede nella velocità degli interventi ma nella qualità degli stessi, ovviamente compatibilmente con il cronoprogramma definito dalle fonti di finanziamento che verranno utilizzate per le opere, che in questo caso sono anche tra esse di differente natura». Queste le parole con cui il sindaco di Ionadi, Fabio Signoretta, commenta il percorso di transizione energetica avviato sul territorio comunale in materia di pubblica illuminazione stradale e non, che porterà all’installazione di una moderna tecnologia a Led. I lavori sono iniziati nella frazione Vena e, progressivamente, interesseranno l’intero territorio comunale.

Un’operazione rilevante e complessa, atteso che il territorio di Ionadi confina con quelli di Vibo Valentia e Mileto, interessando anche la strada statale 18 e arterie di competenza provinciale, comunque servite dalla pubblica illuminazione comunale. Gli interventi permetteranno di sostituire un sistema particolarmente datato che necessitava di un intervento strutturale «per poter impattare positivamente sia in termini di decoro urbano, con illuminazione bianca ed uniforme ed una veste estetica moderna, che di sicurezza stradale ed efficienza. Seguiremo con attenzione e cura tutti i lavori – rassicura il sindaco – che da settembre coincideranno anche con l’apertura di altri cantieri di cui sarà data a breve notizia alla comunità. Sento di ringraziare il consigliere Francesco Antonio Iorgi, l’Ufficio tecnico comunale e tutti i tecnici, i consiglieri e le aziende che ci consentono oggi di avviare un percorso importante e virtuoso per questo territorio». In conclusione il primo cittadino di Ionadi ci tiene a sottolineare che l’utilizzo dei Led nell’illuminazione pubblica inciderà positivamente sulla sfera della manutenzione, «rispetto ad un impianto che ad oggi richiede interventi costanti e quotidiani», e sui costi dell’energia a carico del bilancio del Comune, «con effetti e ricadute sicuramente positivi per la popolazione, dopo un 2022 che ha visto registrare aumenti da record con sforzi importanti da parte dell’amministrazione per scongiurare che gli stessi si riflettessero in termini di maggiori tributi per i cittadini e le imprese del territorio». A tutto questo bisogna, infine, aggiungere che tali interventi saranno realizzati «senza gravare sul bilancio dell’ente, perché realizzati con fondi Pnrr, con altri finanziamenti nazionali e regionali e con convenzioni Consip che l’amministrazione comunale ha intercettato o sottoscritto nella sua fase di programmazione iniziale, sin dal luglio 2022».

