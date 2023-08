Spilinga: presto le colonnine per le auto elettriche

Il Comune di Spilinga ha siglato un protocollo d’intesa per la realizzazione di una rete di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici e gestione del servizio di ricarica. E’ stata approvata stamattina la delibera della Giunta comunale, con la Be Charge (Bec) società con sede a Milano, che sarà il soggetto che installerà e gestirà l’infrastruttura di ricarica composta da uno o più punti di ricarica per la mobilità elettrica sia da un punto di vista tecnico e operativo, che controllandone gli accessi e occupandosi della gestione quotidiana dell’infrastruttura, della manutenzione e delle eventuali riparazioni da compiere. Un’iniziativa che, oltre a favorire chi si dota del mezzo elettrico ormai diffuso su tutto il mercato mondiale e anche nel nostro piccolo, va nella giusta direzione per migliorare la qualità dell’ambiente e la riduzione dell’inquinamento atmosferico, come evidenziato da numerosi studi sul tema. A partire dal 2010 la Commissione Europea, tra l’altro, ha sollecitato gli Stati Membri ad adottare politiche volte a diffondere la mobilità elettrica al fine di ridurre appunto l’inquinamento atmosferico e tutelare la salute dei cittadini e migliorare l’ambiente circostante. L’accordo tra le parti, prevede che la Bec eroghi il servizio di ricarica dalla stazione agli utenti finali, occupandosi inoltre dell’assistenza del cliente, della gestione del sistema di pagamento e dell’eventuale assistenza tecnica necessaria, curandone tutti gli aspetti tecnici e operativi. Un servizio aggiuntivo che il Comune di Spilinga potrà offrire anche al turista di passaggio, in quanto grazie all’installazione delle stazioni di ricarica, il centro cittadino può diventare sin da subito un polo di attrazione per la crescente comunità di ‘‘guidatori elettrici’’, oltre ad acquisire una forte visibilità sulle tematiche di sostenibilità ambientale. “Intendiamo garantire sempre più servizi al cittadino – spiega il sindaco Enzo Marasco – utilizzando anche queste tecnologie innovative in tema di mobilità sostenibile. Consideriamo, appunto, che l’offerta di tali mezzi sul mercato è in continua e rapida crescita e questo è un bene per l’ambiente e per il nostro futuro, oltre che nel poter offrire anche a chi viene da fuori ogni possibile servizio aggiuntivo”.

