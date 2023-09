Mileto, oggi il conferimento della cittadinanza onoraria a Roby Facchinetti

È giunto il giorno in cui Roby Facchinetti, al motto “Uno di noi”, diventerà cittadino onorario di Mileto. La cerimonia di assegnazione dell’onorificenza al tastierista e voce storica dei Pooh, infatti, è programmata proprio per oggi 7 settembre. Un momento atteso con trepidazione ed orgoglio da queste parti, che vedrà il componente della mitica band ritornare nella cittadina normanna, a pochi mesi di distanza dalla sua inaugurazione del dipartimento di Musica Pop del Cantiere musicale internazionale, diretto dal maestro di pianoforte Roberto Giordano. Sin da subito si è instaurato un feeling particolare tra il maestro bergamasco, il Cmi e la gente di Mileto, un rapporto reso ancora più saldo dal fatto che Antonio Grillo – fondatore del vasto gruppo Facebook “Il Gran Popolo dei Pooh” – pur vivendo da tempo in Toscana è originario proprio di questa terra di Calabria. Il conferimento della cittadinanza onoraria al leader vocale dei Pooh – quale segno di «riconoscenza della Comunità tutta ad un grande artista e ad un uomo generoso» – era stato messo nero su bianco lo scorso 24 giugno, nel corso di un consiglio comunale convocato dall’amministrazione guidata dal sindaco Salvatore Fortunato Giordano proprio per vagliare l’apposita richiesta inoltrata qualche mese prima dalla scuola di alta formazione con sede a palazzo San Giuseppe. Subito dopo era partita la macchina organizzativa che sfocerà nella cerimonia di consegna prevista questa sera. Il maestro Roby Facchinetti riceverà la cittadinanza onoraria di Mileto direttamente dalle mani del sindaco, durante un incontro in programma alle 18.30 nella sala consiliare di palazzo dei normanni. Un’ora dopo, alle 19.30 circa, il famoso cantautore e compositore bergamasco si traferirà nella vicina villa comunale per salutare la comunità miletese e i tanti suoi fan ed estimatori.

