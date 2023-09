Dai boschi vibonesi all’Etna, la nuova escursione dell’associazione “Vivi Serra San Bruno”

Dalle Serre vibonesi alla Sicilia. L’associazione “Vivi Serra San Bruno” scalda i motori in vista della prossima escursione che porterà il gruppo, guidato da Mario Papasodaro, alla scoperta dell’Etna. Il sodalizio spiega: «Il 16 e 17 settembre, dopo due anni, torniamo in terra siciliana con un percorso trekking ai crateri sommitali del vulcano. Raggiungeremo i 3300 metri d’altezza sul livello del mare». Le richieste pervenute sono tante, da ogni angolo della Calabria e non solo: «Con questi appuntamenti, l’associazione punta a far vivere ai partecipanti una esperienza diversa dal solito. Le escursioni – aggiunge Papasodaro- puntano alla conoscenza del territorio, della storia locale e della gastronomia. Per noi, il viaggio è inteso come il superamento delle azioni abituali, la rottura della routine quotidiana. Ma anche dialogo, confronto con idee e interessi diversi dai propri». Prima del percorso sul vulcano, curato dalle guide di Etna nord, prevista una escursione alle gole dell’Alcantara. L’escursione è gratuita, le spese a carico dell’utente riguardano la guida vulcanologica e il costo della struttura recettiva dove soggiornare.

