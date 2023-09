A Rombiolo la presentazione del progetto Tau, terra, acqua e uomini

Domenica, primo ottobre, a Rombiolo, alle ore 18.30, ci sarà un simposio in cui verrà presentato il progetto Tau – Terra, acque e uomini che va ad abbracciare tutta l’area del Poro. L’evento, che rientra un appuntamento (alla IV edizione) che fa parte di un percorso avviato per guardare al futuro del territorio, è stato organizzato dall’amministrazione comunale di Rombiolo con il patrocinio del Gal – Terre vibonesi, e la collaborazione delle locali associazioni Pro Loco e Arci. Nel corso della serata ci sarà una degustazione dei prodotti di eccellenza del Poro e lo spettacolo teatrale Nòstos – sonu ca ‘ncanta (Compagnia teatrale BA 17). Quale prospettiva per l’area del Poro? Una possibile risposta è stata elaborata dal professor Saverio Di Bella (storico ed ex senatore) con il progetto Tau (Terra, acque e uomini) che verrà presentato domenica primo ottobre a Rombiolo, a partire dalle 18.30 (Piazza Madonna del Rosario). L’iniziativa (IV edizione) rientra nel percorso che ormai da diversi anni viene organizzato dall’Amministrazione comunale di Rombiolo con il patrocinio del Gal – Terre Vibonesi, e la collaborazione delle associazioni Arci e Pro Loco di Rombiolo.

L’incontro

Ad introdurre i lavori il sindaco Domenico Petrolo. Seguiranno la relazione del prof. Di Bella (presidente associazione culturale Zaleuco) e gli interventi di Vitaliano Papillo (presidente Gal – Terre Vibonesi); Giuseppe Sangeniti (dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Rombiolo); Lino Barone (componente del direttivo di Italia Nostra, sezione di Vibo Valentia), Bruno Cutrì (responsabile sistema informativo dell’associazione culturale Zaleuco). L’evento sarà coordinato da Nicola Rombolà (presidente Italia Nostra, sezione Vibo Valentia). Alle 21, dopo la degustazione dei prodotti eccellenze del Poro, è previsto lo spettacolo teatrale Nòstos – sonu ca ‘ncanta (Compagnia teatrale BA 17).

Il progetto

Come ha spiegato il prof. Di Bella, Tau è un progetto culturale che ha delle oggettive ricadute politiche e nasce su una ricostruzione di lunga durata della storia di tutta l’area di Monte Poro, delle sue cittadine e dei suoi villaggi. Questi insediamenti umani – che esistono da secoli e secoli, o addirittura da millenni – sono ubicati in uno spazio che, prima della riforma amministrativa del Murat (1811), era dominato dalle città di Tropea e di Mesiano. Questi villaggi oggi costituiscono i Comuni di: Cessaniti, Drapia, Filandari, Ionadi, Joppolo, Limbadi, Parghelia, Ricadi, Rombiolo, San Calogero, Spilinga, Tropea, Zaccanopoli, Zambrone, Zungri con l’aggiunta di Briatico e Nicotera. Con i quali soltanto si raggiunge l’unità spaziale del Monte Poro. È in questi contesti storico-ambientali che si sviluppa l’azione delle attuali generazioni; generazioni che hanno il dovere di conservare, questo patrimonio, di valorizzarlo, di trasmetterlo alle generazioni future. Con il progetto Tau, il prof. Di Bella e tutti coloro che collaborano (come nel caso della ricostruzione effettuata attraverso la rivolta dei casali di Tropea del 1722 che ha dato come esito il volume “I giorni dell’ira” a cui hanno partecipato ben 21 collaboratori tra studiosi delle varie discipline), auspicano una collaborazione tra enti e associazioni locali. Si offre la possibilità di utilizzare e fruire dei risultati e dei servizi connessi alla ricerca e all’organizzazione informatica dell’intero sistema o di singole sue parti che debbono necessariamente essere basati su elementi di conoscenza, posseduti da tutti.

