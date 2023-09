Lo studio Openpolis: a Vibo tanti spazi verdi nelle scuole, in media con il dato nazionale

Andare a scuola per un bambino in alcuni casi può diventare “stressante”, specie se le attività ricreative si svolgono tutte all’interno delle aule. Ciò avviene soprattutto al Sud dove il divario dell’offerta educativa con il resto del Paese è evidente. Uno studio di Openpolis ha messo in evidenza come in Italia ci siano pochi “giardini scolastici” (spazi verdi a disposizione di alunni e studenti) che, secondo l’Unicef, sono invece importantissimi per la formazione e per la didattica. In Calabria spicca però il dato di Vibo Valentia che con 7,1 metri quadri per minore, ossia la somma complessiva di 37.537 ,metri quadri su una popolazione di 5.266 persone di età inferiore ai 18 anni (dato 2021), si avvicina alla media nazionale che è di 7,9 metri quadri. La media nazionale viene superata invece nelle città settentrionali, con 10,6 metri quadri. Sotto la media, invece, il Centro con 6,7 metri quadri e, ancora più in basso, il Sud con 5,3 metri quadri. Negli altri capoluoghi di provincia calabresi il dato è nettamente più basso: Cosenza 3,7 metri quadri per minore (35.800 su 9.668); Crotone, con una media di 3,3 metri quadri (35mila su 10.656); Catanzaro con 2,6 metri quadri (35mila su 13.367); Reggio Calabria con 1,6 metri quadri (45mila su 27.993).

