Vibo, il consigliere Russo accende i riflettori sul servizio di refezione scolastica: «Scarsa qualità del cibo»

“Nuova protesta delle mamme per il servizio di refezione scolastica partito a Vibo Valentia”. A dichiararlo è il consigliere comunale Giuseppe Russo il quale, facendosi portavoce dei genitori degli alunni, spiega che “dopo aver visto la qualità del cibo offerto nei pochi giorni dall’apertura della mensa ci si rende subito conto della scarsa qualità del cibo che a dire soprattutto dai maggiori protagonisti, i bambini, risulta poco gradevole, aggettivo forse troppo generoso”. L’esponente di “Azione” pone l’accento sulla gestione del servizio e precisa: “Ci si chiede se la ditta che fornisce i pasti si attenga al Csa di gara ma soprattutto se il controllore del servizio pubblico di una entità di grande portata faccia i regolari controlli. Intanto le foto parlano da sole e ci si rende subito conto del primo piatto di oggi, così che si possa rendere conto della gravità della situazione”. Russo esprime la preoccupazione delle famiglie che “precisano che pagano la quota mensa i genitori, ma non è una questione economica seppur il ticket non è poi così basso ma ci si accontenta di pagare anche di più a fronte certamente di un cibo di qualità. Da quando è iniziata la mensa, i bimbi hanno mangiato poco e niente”. L’invito, quindi, del consigliere all’assessore al ramo di convocare una delegazione di genitori e al contempo esaminare come viene svolto il servizio mensa. “I pasti serviti nelle scuole devono essere idonei, sufficienti a soddisfare le esigenze di tutti, e igienicamente impeccabili. Invito l’assessore – conclude – a monitorare la situazione finché non si avrà la certezza che la ditta incaricata del servizio sia idonea a svolgere il proprio compito, in caso contrario bisognerà provvedere a cambiarla”.

