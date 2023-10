Il Rotary Club di Tropea al castello “Galluppi” per valorizzare il territorio e i suoi prodotti

La “Valorizzazione del territorio e dei prodotti locali” è il tema del prossimo convegno, con degustazione, indetto dal Rotary club di Tropea per sabato 14 ottobre alle ore 16,30 presso il castello “Pasquale Galluppi” di Caria. Si discuterà de “Le strade dell’olio e dell’agroalimentare in Calabria” e di “Olio Evo e il territorio della provincia di Vibo Valentia”. Dopo i saluti del sindaco di Drapia Alessandro Porcelli e di Francesca Catuogno, assistente governatore Rotary club del Distretto 2102, interverranno: il presidente del Rotary di Tropea Filippo Laria, il segretario e moderatore dell’evento Giuseppe Purita; il presidente dell’Elaioteca regionale della Calabria Rocco Zappia, il presidente del Gal – Terre vibonesi Vitaliano Papillo; Marco Poiana, docente presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria e Rosario Franco, esperto regionale in analisi sensoriale dell’olio extravergine d’oliva. Le conclusioni sono affidate a Giacomo Giovinazzo, direttore generale del settore Agricoltura della Regione Calabria. L’appuntamento rotariano è organizzato in collaborazione con la Regione Calabria, l’Elaioteca regionale della Calabria, il Comune di Drapia, l’associazione “Sujaca” di Caria, lo stesso Gal – Terre vibonesi, Igp Olio di Calabria, il Consorzio della cipolla rossa di Tropea, il Consorzio del pecorino del Monte Poro, il Consorzio della ‘nduja di Spilinga e dal Consorzio vini Costa degli dei. Al termine del convegno è prevista una degustazione di prodotti tipici e di olio evo prodotto nell’area dei comuni del Vibonese.

