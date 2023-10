Autunno record, sole e caldo con temperature vicine ai 30 gradi

Il 2023 ci sta regalando un’estate senza fine con sole, cieli azzurri e splendide giornate grazie all’Anticiclone Africano. Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, conferma un autunno travestito da estate in Italia con massime fino a 32-33 gradi e cieli azzurri. In Calabria temperature tra i 20 e 28 gradi. Ad essere pignoli ci sono delle piccole differenze rispetto alla piena estate, ma sono comunque differenze piacevoli: al mattino fa fresco, la notte è quasi fredda in montagna, le giornate sono un po’ più corte. L’acqua del mare, tra l’altro, ha la stessa temperatura di fine giugno con valori che oscillano dai 23 gradi di Viareggio ai 25 di Cala Mariolu in Sardegna o del lungomare di Bari. Intorno alla Sicilia abbiamo qualche picco anche superiore e tutto ciò permette dei lunghi bagni al mare da Nord a Sud. Il tempo, dunque, durante questo weekend, che ci traghetta da settembre ad ottobre, sarà bello: uniche insidie, legate ad un ciclone mediterraneo sul Mar Ionio, saranno rappresentate da qualche temporale tra Cilento, Basilicata meridionale, Calabria e Sicilia, con qualche addensamento non escluso nelle prossime ore anche in Puglia. Ma sabato e soprattutto domenica il cielo sarà azzurro dalle Alpi a Portopalo di Capo Passero nel Siracusano: insomma l’Estate di Apollo è pronta a decollare, non verso la Luna ma verso un’Italia sempre più calda e soleggiata per molti giorni. (Ansa)

