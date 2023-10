Drapia, disco verde al rifacimento della mensa scolastica alla materna di Brattirò

Scuola materna di Brattirò

Sono stati affidati alla ditta “Rombolà srl” di Drapia i lavori di allestimento della nuova mensa scolastica nella scuola materna di Brattirò. L’importo complessivo dei lavori ammonta a 132mila euro. L’intervento previsto, che riguarda una struttura risalente al 1990, è reso possibile grazie ad finanziamento di 200mila euro che il Ministero dell’Istruzione ha concesso al Comune di Drapia. L’obiettivo è garantire una ridistribuzione degli ambienti interi della zona mensa che, oltre ad essere completamente ridisegnata, avrà una capacità di accoglienza di 75 posti a sedere. Si interverrà poi sulla messa in sicurezza degli impianti idrici, elettrici, di illuminazione e di condizionamento al fine di ottenere la loro messa a norma. Inoltre verrà realizzato l’impianto di estrazione fumi della zona cucina e verranno creati appositi servizi igienici per i disabili. «Abbiamo inteso partecipare a questo bando – spiega il sindaco di Drapia Alessandro Porcelli – poiché reputiamo gli interventi relativi a questa struttura necessari per tutto il territorio. Non c’è dubbio che riqualificare la mensa sia qualcosa di straordinariamente importante per tutti».

