Tropea, le telecamere di Rai 1 all’Istituto superiore “Pasquale Galluppi”

Per la rubrica “Maturandi”, inserita all’interno della trasmissione di Rai 1 “Uno mattina in famiglia”, le telecamere della Tv di Stato giungono all’Istituto d’istruzione superiore di Tropea “Pasquale Galluppi”. Lunedì 6 novembre infatti, alcuni studenti saranno intervistati dallo “Psicologo della strada” Stefano Pieri. Le riprese del programma, oltre ad essere effettuate all’interno dei vari indirizzi scolastici, verranno eseguite anche nel pieno centro storico della cittadina costiera. Lo psicologo e psicoterapeuta Stefano Pieri, da oltre vent’anni si occupa di progetti scolastici che riguardano il mondo emotivo e psicoaffettivo delle giovani generazioni. «Da molti anni – spiega Pieri – entro nelle scuole d’Italia con i miei lavori sulla prevenzione psicologica, mi incontro con docenti molto motivati e studenti assetati di strumenti psicologici che sappiano decodificare le loro emozioni più profonde e li aiutino ad avere una loro personale visione del futuro». Entusiasta della cosa il dirigente scolastico Nicolantonio Cutuli: «Accogliamo con entusiasmo la proposta ricevuta dalla Rai, nelle persone del dottor Stefano Pieri e del regista Andrea Rispoli. Opportunità come queste sono preziose per la formazione dei nostri studenti sul piano formativo, esperenziale e, soprattutto, umano». Il format televisivo è rivolto ai giovani maturandi e prevede un dibattito all’interno della trasmissione televisiva “Uno mattina in Famiglia”, su argomenti di interesse psicoaffettivo che meritano attenzione da parte del mondo adulto. In questo la Rai conferma il proprio impegno di servizio pubblico con una rubrica di grande valore educativo. Il servizio andrà in onda sabato 11 novembre su Rai 1 intorno allle ore 9:45, all’interno della nuova stagione di “Uno Mattina in Famiglia”, con la conduzione di Beppe Convertini, Monica Setta e Ingrid Muccitelli.

