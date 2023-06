Tropea, il “Rilevatore di raggi cosmici” della 3B del Liceo Scientifico vince alla Byscc

Il “Rivelatore di raggi cosmici” in funzione

Sono gli alunni Giuseppe Cortese, Pietro Rombolà e Alessandra De Luca della 3B del Liceo Scientifico “Fratelli Vianeo” di Tropea, gli ideatori dell’originalissimo “Rivelatore di raggi cosmici” che quest’anno ha incassato il primo premio “Creatività scientifica 2023” alla gara internazionale di creatività scientifico-sperimentale messa in piedi vent’anni fa dalla Bejing association for science and technology (Bast), membro dell’Accademia cinese delle scienze. L’Italia ha sempre partecipato attivamente, a spese del governo cinese, con una delegazione di studenti e professori, sia in presenza che a distanza (durante la pandemia) vincendo varie volte il primo premio. La gara, a cui partecipano molte Nazioni, prevedeva l’elaborazione di un’apparecchiatura scientifica “originale”, realizzata da studenti di scuole superiori, giudicata a Pechino da una commissione esaminatrice di alto livello scientifico.

Il dispositivo vincitore del primo premio

Quest’anno per l’Italia ha partecipato l’Istituto di istruzione superiore “Pasquale Galluppi” di Tropea, guidato dal dirigente scolastico Nicolantonio Cutuli. La classe 3B del liceo scientifico, ha prodotto un originalissimo “Rilevatore di raggi cosmici” assemblato dai tre alunni, sotto stretta guida del professore di Fisica Giuseppe Flamingo e del docente dell’Unical Marco Schioppa. Il dispositivo è stato testato in Sila, nelle acque profonde del lago Arvo, con la consulenza dell’Unical e dell’Istituto nazionale di fisica nucleare (Infn). Per oggi, sabato 10 giugno, l’Istituto di istruzione superiore di Tropea ha così organizzato una grande cerimonia presso il Liceo alle ore 9 per l’aggiudicazione del primo premio, a cui parteciperanno l’intera scuola, le autorità locali e in collegamento on-line l’ispettore del Ministero dell’istruzione e del merito Giuseppe Marucci, personalità e scienziati cinesi; Antonella Del Rosso, editor scientifica per le comunicazioni del Cern di Ginevra e il professore Marco Schioppa dell’Unical-Infn. «Soddisfatto del presigioso premio» anche il dirigente Cutuli, il quale ha espresso il proprio plauso agli studenti vincitori, ai docenti e agli studenti di tutti gli indirizzi di studio di un’Istituto, ha sottolineato, che è orgoglioso di dirigere.

LEGGI ANCHE: Tropea e la fisica, grande successo tra i ragazzi dello Scientifico per i “Colloqui in rete”

Tropea, al liceo scientifico i fisici Schioppa e La Rana per parlare dei ragazzi di via Panisperna

Anche una scuola di Tropea nel contest dell’Agenzia spaziale italiana ed europea