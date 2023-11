Festa del 4 novembre, anche a Vibo l’omaggio ai caduti di tutte le guerre

Rappresentanti di tutte le forze armate, delle associazioni combattentistiche e d’arma, degli insigniti al merito della Repubblica e delle massime autorità civili, religiose e militari della provincia si sono ritrovati in piazza XXIV maggio in occasione della ricorrenza

Anche a Vibo Valentia si sono tenute le celebrazioni del 4 novembre. Una rappresentanza di tutte le forze armate, delle associazioni combattentistiche e d’arma, degli insigniti al merito della Repubblica e delle massime autorità sia civili, che religiose e militari della provincia si sono ritrovate in piazza XXIV maggio in occasione della giornata dedicata alla Festa dell’unità nazionale e delle forze armate nel ricordo dei caduti di tutte le guerre. Una ricorrenza quantomai attuale alla luce dei drammatici conflitti che si stanno consumando in Medio Oriente e in Ucraina. Lo slogan scelto dal ministero della Difesa per celebrare la Giornata, “Difendiamo la pace, ogni giorno”, è stato il perno dei discorsi pronunciati dal capo dello Stato, Sergio Mattarella e dal ministro della Difesa, Guido Crosetto. Parole che sono riecheggiate anche a Vibo grazie ai contributi dei presenti e alle letture dei messaggi istituzionali.

