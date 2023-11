Comune di Vibo: disco verde dalla giunta per il Programma triennale delle opere pubbliche

Il Comune di Vibo Valentia

Disco verde dalla giunta comunale di Vibo Valentia per lo schema del programma triennale delle opere pubbliche relativo agli anni 2024/2026 e del relativo elenco annuale 2024, da approvare dal Consiglio comunale, e costituirà allegato al bilancio di previsione finanziario 2024/2026. Le risorse per il finanziamento degli interventi ricompresi nel programma triennale dei lavori pubblici 2024/2026, saranno previste in sede di stesura del bilancio di previsione 2024/2026. Gli interventi programmati riguardano la città capoluogo e qualche frazione dove si andrà a intervenire su impianti sportivi, istituti scolastici, strutture destinate alla povertà abitativa e altro. Nell’atto vengono stilati: il quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma; l’elenco delle opere incompiute; l’elenco degli immobili disponibili; l’elenco degli interventi del programma; gli interventi ricompresi nell’elenco annuale; l’elenco degli interventi presenti nell’elenco annuale precedente programma triennale non riproposto e non avviati; il quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma relativo agli 2024/2026.

Andando più nei dettagli del programma triennale delle opere pubbliche relativo agli anni 2024/2026, dalla tipologia dei lavori con relativi importi emergono i seguenti interventi: rete di raccolta delle acque bianche di Vibo città e frazioni – relativamente al Secondo Lotto – per un importo complessivo di 3,7 milioni di euro; realizzazione di un condominio solidale per adulti in difficoltà abitativa e nuclei familiari disagiati, per un valore di 423mila euro; interventi di completamento di adeguamento strutturale antisismico e di adeguamento alle normative di sicurezza, igiene, agibilità e relativi impianti della scuola “Presterà” a Vibo Marina, per un totale di 240mila euro, scuola chiusa ormai da anni per via della sua inagibilità. Nella lista delle opere per il 2024, vi è anche il capitolo che attiene alla realizzazione di percorsi di autonomia per persone con disabilità, per un valore di 463mila euro; segue quello della riqualificazione urbana che ammonta a 300mila euro. Particolare attenzione è stata anche rivolta alla frazione Vena Superiore con la costruzione di un campetto sportivo e un’area giochi, per un costo preventivato di 250mila euro; mentre per Piscopio, si procederà con l’ampliamento del cimitero per la somma di 350mila euro. Si punta anche alla rigenerazione urbana di Vibo Marina, per cui si prevede di investire 300mila euro e alla realizzazione di un sistema di videosorveglianza, per un totale di 250mila euro.

