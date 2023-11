Vibo, lavori sulla linea elettrica: ecco le vie interessate dall’interruzione

La necessità di effettuare alcuni interventi di miglioramento per la qualità del servizio elettrico in alcune zone di Vibo Valentia, la società E–distribuzione comunica che l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe subire delle interruzioni durante la giornata del 13 novembre, dalle ore 8:30 alle 16:30. La società di fornitura elettrica invita a non commettere imprudenze e a non utilizzare gli ascensori. Le vie interessate (intervalli dei civici “da” “a” raggruppati per pari e/o dispari) a Vibo Valentia sono le seguenti: corso Umberto I dal civico 97 al 101, 107, 111, 117, 123, 14, da 96 a 100, da 106 a 114, 118, da 122 a 124, 128, via Fiorentino da 5 a 9, da 13 a 23, da 29 a 33, da 8 a 18, via Gagliardi da 87 a 91, da 86 a 92, 104, piazza Garibaldi 13, 17, 8, da 16 a 18, discesa Spirito santo da 1 a 3, da 2 a 6, via Francica da 1 a 3, via Luigi Razza da 5 a 7, largo Intendenza da 6 a 8, vicolo mercanti da 12 a 16, piazza Diaz da 12 a 14, via Simonetta 1, 5, 9, sal. cappuccini 3, via Gagliardi 10, vicolo Sole 4, 10. La società comunica inoltre che l’interruzione di energia elettrica interessa i soli clienti alimentati in bassa tensione.

