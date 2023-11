Filogaso, interrotto il servizio per il trasporto scolastico

Comune di Filogaso

Il servizio per il trasporto scolastico a Filogaso viene interrotto a causa di un guasto. Da questa mattina, dunque, gli studenti del piccolo comune del Vibonese che quotidianamente utilizzano il mezzo di trasporto per raggiungere l’istituto scolastico dovranno far fronte all’impedimento dato da un guasto allo scuolabus. “Ci dispiace che a causa di un guasto improvviso al nostro veicolo scolastico, – fa sapere l’amministrazione comunale guidata da Massimo Trimmeliti – siamo costretti a sospendere temporaneamente il servizio scuolabus a partire da oggi, mercoledì 8 novembre 2023, fino a quando il veicolo non sarà riparato e sicuro per il trasporto degli studenti. Comprendiamo l’importanza del servizio scuolabus per le famiglie e gli studenti, – concludono dall’ente – ma la sicurezza dei nostri passeggeri è la nostra massima priorità. Stiamo facendo tutto il possibile per ripristinare il servizio nel minor tempo possibile e ci scusiamo per il disagio”.

