Nicotera, trasporto scolastico: la gara va deserta e il Comune ci riprova aumentando l’importo

Il Comune di Nicotera eroga annualmente il servizio di trasporto scolastico in favore degli alunni che frequentano le scuole primarie e secondarie di I grado presenti sul territorio comunale, attraverso l’esternalizzazione del servizio mediante procedura ad evidenza pubblica, al fine di garantire l’attuazione del diritto allo studio in particolare per coloro i quali sono residenti nelle frazioni o nelle zone periferiche. A seguito della scadenza dell’appalto in questione, è stato necessario indire una nuova gara al fine di individuare l’operatore economico cui affidare l’espletamento del servizio di trasporto scolastico, ma la procedura di gara avviata dall’ente il 30 giugno scorso – mediante formulazione di apposita Richiesta di Offerta (R.d.O.) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa) – non ha prodotto risultati. Pertanto, il Comune di Nicotera ci riprova espletando un secondo esperimento di gara e aumentando l’importo del servizio “in modo da incoraggiare maggiormente la partecipazione degli operatori economici invitati”, si evince da una determina comunale. La spesa presunta per il servizio è di euro 110.000,00 oltre Iva, per il biennio 2023/2024 e 2024/2025. Il termine per la ricezione delle offerte è di 15 giorni dalla data di trasmissione della Richiesta di Offerta (R.d.O.) tramite il sistema Mepa.

