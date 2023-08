Musica, sagre, appuntamenti dedicati all’arte e allo sport: il programma eventi a Nicotera

Dal raduno dei giganti, agli eventi musicali. E poi mostre pittoriche, sagre, appuntamenti con lo sport. Nicotera si prepara a vivere a pieno le iniziative pensate per l’agosto 2023. Un calendario eventi promosso dall’amministrazione comunale in sinergia con la parrocchia e con la consulta comunale del commercio. L’obiettivo è quello di andare incontro alle esigenze di una utenza variegata. Al contempo, offrire alle famiglie e ai giovani, occasioni di divertimento e socialità. Il programma punta a valorizzare i prodotti tipici della Calabria, le eccellenze enogastronomiche e le tradizioni. Oltre Nicotera, gli appuntamenti coinvolgono anche a Comerconi, Preitoni. Tra gli eventi più significativi: la selezione regionale di Miss mondo Calabria dell’11 agosto, la maratona dell’Assunta-Trofeo Mercuri del 13 agosto, la notte bianca il 19 agosto, i concerti di Amedeo Minghi e gli Etno pathos, il 15 e 25 agosto. Gli ultimi appuntamenti sono in programma il 27 agosto a Nicotera con la mostra pittorica “Paese mio” e il 3 settembre, l’evento Guitarro manie, “Viaggio nel tempo con la chitarra”.

