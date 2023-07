Nicotera, istituita l’area pedonale per il periodo estivo

Anche quest’anno per il periodo estivo è stata istituita a Nicotera un’area pedonale, che entrerà in vigore da oggi 2 luglio. Lo dispone un’ordinanza sulla circolazione stradale firmata dal responsabile dell’area di Vigilanza Angelo Grande e dal comandante della Polizia locale Gregorio Milidoni, dopo la nota con la quale il sindaco Giuseppe Marasco ha trasmesso le relative direttive. Le zone in cui, da domenica 2 luglio a sabato 30 settembre, viene interdetta la circolazione di tutti i veicoli sono:

– Largo Il Guiscardo dalla Lamia alla via Castello, h24.

– Viale Luigi Razza nel tratto compreso tra l’intersezione con via Casolare e la via Castello, dalle ore 17:00 alle 6:00.



L’area pedonale viene istituita – si legge nell’ordinanza – «a tutela e fruizione del patrimonio ambientale e culturale del centro storico di Nicotera», ma servirà anche per garantire la sicurezza dei pedoni ed evitare traffico e relativo inquinamento nelle zone centrali della cittadina, in un periodo in cui le presenze aumentano. Il transito su Viale Luigi Razza e Largo Il Guiscardo sarà consentito solo ai veicoli del servizio di polizia, mezzi di soccorso e veicoli di persone residenti o domiciliate nel Corso Umberto I, previa autorizzazione.

