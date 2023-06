Stagione estiva a Nicotera, anche quest’anno niente parcheggi a pagamento

La spiaggia di Nicotera Marina

Un’iniziativa di cui beneficeranno le famiglie, gli imprenditori turistici e l’intero territorio. Anche quest’anno, per la stagione estiva ormai prossima ad entrare nel vivo, l’amministrazione comunale di Nicotera ha deciso di non istituire i parcheggi a pagamento. Si potrà andare al mare, dunque, e godersi una giornata sulla spiaggia senza sborsare nulla per posteggiare l’auto e senza il pensiero della scadenza del ticket. Un bis, per la Giunta guidata dal sindaco Giuseppe Marasco, che già l’anno scorso aveva optato per l’eliminazione delle strisce blu. «Abbiamo deciso di replicare anche per questa stagione – spiega il primo cittadino – per aiutare gli imprenditori turistici, i commercianti e i ristoratori. Al contempo siamo certi che questa nostra scelta sarà molto apprezzata da tutti coloro che sceglieranno la nostra spiaggia per passare le loro vacanze. L’obiettivo dell’amministrazione comunale è quello di rendere la nostra frazione Marina sempre più competitiva e conveniente rispetto ad altri comuni costieri». Una notizia che in effetti è stata accolta bene dalla popolazione, che ha plaudito alla scelta dell’amministrazione. «Il nostro scopo – aggiunge il sindaco Marasco – è anche quello di non soffocare, ancor di più, i già asfittici bilanci della maggior parte dei cittadini, che con la recente l’impennata dei prezzi sui principali beni di consumo, hanno visto diminuire il loro potere d’acquisto». Quindi l’invito a famiglie e giovani ad andare al mare a Nicotera Marina.

LEGGI ANCHE: Nicotera verso l’estate, l’assessore al Turismo: «Pronti ad accogliere tutti al meglio»

Estate a Briatico, verso l’attivazione dei parcheggi a pagamento

Nicotera, i commercianti fanno rete: le richieste all’amministrazione comunale

Nicotera Marina, al via i lavori per la nuova rete di raccolta acque bianche sul lungomare