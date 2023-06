Estate a Briatico, verso l’attivazione dei parcheggi a pagamento

L’iter è in via di conclusione. L’avvio dei parcheggi a pagamento a Briatico presto saranno realtà. Già dalla prossima settimana, il procedimento sarà definito dal Comando dei vigili urbani. La conferma arriva dal sindaco, Lidio Vallone e rappresenta una novità non solo per la cittadina ma anche per le sue località sparse lungo la costa. Saranno infatti interessate dal servizio: Sant’Irene (zona marina e zona superiore), parcheggio area antistante la Torretta, parcheggio San Giorgio, Piana di Vada e alcune aree zona Scrugli. Le nuove disposizioni saranno valide dalle ore 8:00 alle 20:00.

I ticket avranno un costo di 0,50 centesimi all’ora per un massimo di 3 euro a giornata: «Si tratta – spiega il primo cittadino – di tariffe simboliche». Cifre non in linea con le località vicine ovvero circa 2 euro/2 euro e 50 centesimi all’ora stabiliti nella vicina Zambrone e la media dei 3 euro a Tropea, su cui lo scorso anno si era alimentato un feroce dibattito. A Briatico, «i biglietti potranno essere ritirati presso cinque postazioni che saranno dislocate in diverse aree del comprensorio», assicura il sindaco Vallone. La ditta fornitrice, avrà modo infine di seguire e vigilare sul corretto utilizzo.

LEGGI ANCHE: Zambrone, l’amministrazione comunale aumenta il costo dei parcheggi alla Marina

Tropea, il “tesoretto” della Polizia municipale fra multe e strisce blu

Tropea e parcheggi “salati”, il sindaco: «Il prossimo anno aumenteremo sino a 4 euro all’ora»